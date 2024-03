A terapeuta sexual e o filho de um oficial da Marinha. Os pormenores curiosos sobre os novos candidatos ao Big Brother

Estão apresentados os 10 potenciais candidatos ao novo Big Brother, que estreia já no domingo, dia 24. Alguns deles vão ter a oportunidade de entrar na casa mais vigiada do País. Primeiro terão de enfrentar uma série de desafios no programa Big Brother – A Escolha, que marca o regresso de Maria Botelho Moniz após ser mãe.

Rita Oliveira

Natural da Maia, a Rita estudou 3 anos em Vila Real, onde se licenciou em Ciências da Comunicação. Queria trabalhar em TV e Rádio, mas percebeu que era uma área difícil e por isso está a fazer pós-graduação em Marketing Digital. Sonha em ter uma ideia milionária e lançar-se no seu próprio negócio. Namora há quase 2 anos e descreve a sua relação como “bastante saudável”. Apesar do ar sempre sorridente, diz que grita muito quando se irrita e que não deixa nada por esclarecer. Tagarela assumida, tem apenas medo que a sua constante simpatia seja confundida com falsidade

Gil Teotónio

O Gil é um jovem preocupado com a sua imagem, sonhador e opinativo! Estudou Ciências da Comunicação no Porto, mas não gostou do curso e resolveu trocar, entrando mais tarde em Marketing. Há uns anos atrás, lançou uns vídeos seus no Tik Tok que viralizaram e isso motivou-o a perseguir o sonho de ser modelo. Diz ter grande “inteligência emocional” e estar mais habituado a “incomodar os outros”, do que a deixar-se incomodar. Atualmente vive em Barcelona com o namorado e regressa a Portugal para mexer com a casa do Big Brother!

Ilona Matviychuk

A Ilona é natural da Ucrânia, onde cresceu com a avó e veio para Portugal aos 16 anos, ter com os pais, que já cá estavam emigrados. Diz ser uma mulher expressiva, voluntariosa e garante que é intempestiva e desbocada. Nada lhe fica por dizer! Vive em Ponte de Lima com o namorado há 7 anos mas sonha mudar-se para uma grande cidade. Para além do trabalho na Clínica Dentária, a Ilona é empresária e tem duas lojas de roupa online. Quer muito ser famosa e lançar o seu negócio no mundo. Entra no Big Brother sem filtros e pronta a dar tudo de si

Margarida Marques

A Margarida é uma mulher desinibida e feminista. Nasceu na Suíça e aos 4 anos veio para Portugal viver com os avós. É formada em Desporto e dedica os seus dias a dar aulas como Personal Trainer. Tem uma pós graduação em Sexologia e ao final do dia, trabalha como terapeuta sexual, dando palestras e workshops. Tem fobia a germes, é muito cautelosa com a lavagem e mãos, não partilha talheres nem comida com outras pessoas. Assume-se como uma mulher que gosta de desafios e de os superar e encara o Big Brother como sendo a maior aventura da sua vida.

Bárbara Gomes

Tem 23 anos e é comissária de Bordo. Bárbara é de São Domingos de Rana e aos 12 anos emigrou para o Canadá com a mãe e os irmãos. Não se adaptou no estrangeiro e acabou por regressar a Portugal. Atualmente, vive sozinha. Foi comissária de bordo e viveu seis meses na Arábia Saudita. Diz que gosta de ser provocadora e que a chamam de ”excessiva”, mas garante que apenas se entrega a tudo a 100%. Confessa que, para quebrar o gelo, faz-se passar por “parva” e que muitas vezes se irrita por coisas tontas. O último relacionamento sério foi há seis meses e foi ele quem acabou. Agora está solteira e não deixa que nenhum homem lhe levante a voz – pode parecer tonta, mas garante que tem a razão “quase sempre”.

Arthur Almeida

Arthur tem 20 anos, é filho de um oficial da Marinha e por isso cresceu a viajar e a mudar de cidade e de países. Veio para Portugal há oito anos e está a viver em Alverca do Ribatejo com os pais e irmãos. Estuda Engenharia Civil e diz que é muito competitivo porque sempre praticou desporto, chegou mesmo a jogar futebol no Alverca. Não come alimentos que contenham glúten, não bebe leite e o único vício que tem é “apaixonar-se muito facilmente”... a não ser que ela fume, o que estragaria tudo. Apesar do temperamento bem-disposto, os mais próximos dizem que é explosivo e que não hesita em defender as suas convicções.

Alex Ferreira

O Alex define-se como sendo um jovem enérgico e de bem com vida. Divide casa com três amigos e vive de uma das suas grandes paixões, a Fotografia. Outra das suas paixões é o Teatro e ainda sonha poder estudar e tornar-se Ator. É preocupado com o look e tem imenso orgulho nos seus caracóis, são a sua imagem de marca! No que toca a amores, ainda está a ultrapassar o fim de uma relação de seis anos. Não entra no Big Brother com intenções de se apaixonar, mas diz que se encontrar alguém e acontecer, será incrivel!

Mafalda Pereira

A Mafalda descreve-se como uma jovem focada e ambiciosa, diz estar muito habituada a lidar com pressão. Está a tirar mestrado em Gestão, com especialização em Marketing. Assume que não gosta de gritar, mas gosta de se fazer ouvir. É a mais nova de 3 irmãos e está habituada a esforçar-se para conseguir aquilo que quer. Diz que às vezes pode ser um pouco rancorosa e como é exigente, é preciso muito para a conseguirem cativar! Sempre cuidou da aparência e praticou atletismo. Está solteira por opção, quer encontrar alguém com os mesmos objetivos de vida.

Inês Morais

Natural de Viseu, a Inês é licenciada em Sociologia e mestre em Relações Internacionais. Fez o mestrado em Barcelona e estagiou numa grande empresa de consultoria... mas confessa que a vida de escritório não a cativa. Namora há dois anos com um rapaz de Caminha e garante que nunca esteve tão feliz. Com três irmãs trigémeas mais velhas, conta que viveu um “reality show” com a separação dos pais e com a família numerosa que tem. Diz que não gosta do excesso do politicamente correto e enerva-se com o pudor e censura que existem atualmente. Garante que não tem medo de dizer o que pensa!

Andreia Lemos

A Andreia é de Viseu e, depois do curso superior em Relações Internacionais, terminou um estágio como gestora bancária. Garante que dentro da Casa vai ser mais inteligente do que os restantes concorrentes. Também confessa ser bastante vaidosa e gastar muito dinheiro em roupa. Filha de pais separados, tem um irmão gémeo e um irmão mais novo. Sofreu bullying na adolescência e frequentou um colégio de freiras. De momento está solteira, diz que Viseu é um meio muito pequeno, sem nenhum homem interessante para ela. Garante que tem mau feitio e que não suporta pessoas ignorantes, colocando a inteligência acima de tudo