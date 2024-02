As reações de choque à desistência de Miguel Vicente! Veja como reagiu a Casa à saída mais inesperada

A desistência de Miguel Vicente na íntegra e em exclusivo. Tudo o que se passou, as lágrimas e as reações de choque

Miguel Vicente desistiu do Big Brother - Desafio Final. No fim da passada noite, em direto, no Extra, o concorrente anunciou a sua decisão, não conseguindo conter as lágrimas.

«Não me sinto derrotado, sei que ainda há muita água a correr pela ribeira. Nunca desisti de nada na minha vida e quero anunciar que me vou hoje embora. A minha saúde está acima de tudo», começou por dizer, emocionado.

«Quero agradecer ao Big Brother pela oportunidade e quero agradecer às pessoas que sempre acreditaram em mim e votaram muito em mim. Não quero ficar aqui mais, não me identifico. Não me identifico. Obrigada a todos os que acreditam em mim e peço desculpa por vos estar a desiludir», rematou Miguel Vicente, já em lágrimas.

Durante o anúncio de Miguel Vicente, os concorrentes reagiram, mostrando-se em choque com a decisão do colega. «Não esperava este desfecho», comentou António Bravo, momentos após o comunicado de Miguel Vicente. «Se eu sentir que te sentes assim vou ser o primeiro a estar ao teu lado. (…) Aqui não estás sozinho», rematou António Bravo, ao perceber como o colega se encontra frágil.

No momento da despedida de Miguel Vicente, vários concorrentes acompanharam este até à zona de perigo e, mesmo aí, o tentam dissuadir de desistir, no entanto, o concorrente não voltou com a sua palavra atrás. «Não faças isso!», implorou Vina Ribeiro, na esperança de dissuadir Miguel Vicente. Mesmo após a saída deste, Vina Ribeiro continuou a bater na porta da zona de perigo, gritando pelo nome do colega.

Momentos após a saída de Miguel Vicente, os concorrentes mostraram-se abatidos com a inesperada notícia e acabaram por se reunir na sala e falaram sobre a desistência do colega. «Estou chocada. O Miguel era, para mim, a última pessoa neste jogo que desistiria», afirmou Vina Ribeiro.

«Neste momento o Miguel não tinha essa segurança e acabou por perdê-la agora quando o Savate foi salvo», afirmou Patrícia Silva, apontando um motivo que possa ter levado à desistência de Miguel Vicente. Lembramos que Bruno Savate foi o primeiro salvo da semana e, desde esse momento, que Miguel Vicente se mostrou afetado.

Bárbara Parada, ex-namorada de Miguel Vicente, também reagiu à desistência do colega: «Sinceramente, foi o melhor que ele fez e, se calhar, já o devia ter feito mais cedo». «Não conseguiu lidar com tudo o que fez», rematou.

Carlos Sousa também deu a sua opinião sobre o que aconteceu. O concorrente apresenta a sua teoria em relação à desistência de Miguel Vicente. «Mais vale desistir do que dizer que dizerem que fui expulso pelo público», afirmou Carlos Sousa, dando voz ao possível pensamento de Miguel Vicente, no seu ponto de vista.