O inesperado acontece! Miguel Vicente desiste do 'Desafio Final': «Não quero ficar mais aqui»

Miguel Vicente acaba de desistir do «Big Brother - Desafio Final». No fim desta noite, em direto no Extra», o concorrente anunciou a sua decisão, não conseguindo conter as lágrimas.

«Não me sinto derrotado, sei que ainda há muita água a correr pela ribeira. Nunca desisti de nada na minha vida e quero anunciar que me vou hoje embora. A minha saúde está acima de tudo», começou por referir aos colegas, visivelmente emocionado.

Miguel acrescentou: «Quero agradecer ao Big Brother pela oportunidade e quero agradecer às pessoas que sempre acreditaram em mim e votaram muito em mim. Não quero ficar aqui mais, não me identifico. Não me identifico. Obrigada a todos os que acreditam em mim e peço desculpa por vos estar a desiludir», rematou já em lágrimas.

Esta decisão acontece depois de Bruno Savate ter sido salvo em primeiro lugar, numa votação muito renhida. Acontece ainda na noite em que Miguel Vicente celebra o seu 30.º aniversário, deixando todos os colegas completamente em choque.

Miguel Vicente já tinha dado sinais de que não estaria bem. Depois da salvação desta noite, Miguel mostrou-se muito em baixo e isolou-se do grupo. Patrícia Silva tentou falar com o colega, mas sem sucesso.

Recorde-se que esta é a quarta desistência desta edição. Para além de Miguel Vicente também Jéssica Galhofas, Jandira Dias e Francisco Monteiro já desistiram do 'Desafio Final'.