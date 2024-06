Ana Barbosa em nova mudança de visual! Veja como está a ex-concorrente do Big Brother

Ana Barbosa, conhecida pelas constantes mudanças de cores e cortes de cabelo, surge, agora, com um novo visual inesperado: está ruiva!

«Não sei se estão preparados para o que vão ver!», começou por exclamar Ana Barbosa, antes de revelar o look. Ao mostrar num reels partilhado na sua rede social, a vencedora do Big Brother 2024 escreveu: «Novo look! Ruiva! Quero saber as vossas opiniões nos comentários! Eu adoro! Amo! E, claro, sempre com o meu [cabeleireiro] David Xavier!» Veja aqui o momento da mudança: