Ana Barbosa surpreende com mais uma mudança radical de visual! Veja as imagens

Ana Barbosa emociona-se em estúdio ao fazer o balanço do seu percurso no Big Brother

Ana Barbosa já provou ser adepta de mudanças drásticas de visual. Desta vez, a vencedora do Big Brother 2021 apostou em mais uma transformação no seu look: abandonou o cabelo loiro e pintou o cabelo em tons de vermelho, mantendo o corte.

«Quem muda o Senhor lá de cima ajuda!», começou por escrever Ana Barbosa, na descrição do vídeo da transformação.

«Aprovado?», questionou a ex-concorrente do Big Brother.

Nos comentários da publicação, os elogios à mudança de visual multiplicaram-se.

Recorde-se que Ana Barbosa foi a terceira classificada do Big Brother - Desafio Final. No «Goucha», a ex-concorrente revela que nunca pensou alcançar o terceiro lugar e explica-nos os motivos que a levaram a aceitar este convite.