Exclusivo! Nélson Fernandes em declarações após ser expulso: «É muito ingrato...»

Este domingo, decorreu a primeira gala com o primeiro expulso do Big Brother 2024. O público decidiu e Nelson Fernandes foi o concorrente menos votado e, por isso, escolhido para ser o primeiro concorrente a abandonar a vivenda da Malveira, com 43% dos votos.

Após ter sido expulso, Nélson esteve numa entrevista exclusiva com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira.

«Podia ser para qualquer um, é uma semana e é muito ingrato. É impossível a gente mostrar um bocadinho todo o jogo e obviamente os votos são para salvar, por isso a dinâmica é um bocadinho diferente, e nós não agarramos um grande público numa semana. Por isso, acho que foi mais por aí», começou por dizer.

«Estive ativo no jogo, gostei do jogo e tenho pena de estar cá fora, mas tem lá excelentes concorrentes e estou a torcer por todos eles», concluiu.