Saiba quem foi o 1º concorrente a abandonar a casa do Big Brother 2024!

No passado dia 24 de março de 2024 arrancou mais uma edição do Big Brother! O leque de concorrentes foi escolhido ‘a dedo’ para este grande desafio e, como tal, a casa já está a ferver.

Os concorrentes têm entretido os portugueses dia após dia. E, como tal, a gala de hoje foi uma noite muito intensa e cheia de emoções. Hoje, domingo, dia 31 de março, ficámos a conhecer o 1º concorrente a abandonar a casa mais vigiada do país.

Dos 3 nomeados, Carolina Nunes, Nélson Fernandes e Catarina Ribeiro, um vai abandonar a casa do Big Brother. Na primeira parte do programa revelámos o 1º concorrente a ser salvo pelo público. O primeiro concorrente a poder respirar de alívio foi Carolina Nunes. A concorrente foi salva com 43% dos votos.

Na segunda parte do programa, os concorrentes são desafiados a escolher um dos colegas nomeados para expulsar, Nelson Fernandes e Catarina Ribeiro, caso essa decisão estivesse nas mãos do grupo:

O público decidiu e Nelson Fernandes foi o concorrente menos votado e, por isso, escolhido para ser o primeiro concorrente a abandonar a vivenda da Malveira, com 43% dos votos. Catarina Ribeiro teve 57% dos votos.