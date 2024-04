Noélia Pereira esclarece acusações de que foi alvo: «Nunca andei à chapada com ninguém...»

Focada nos treinos, Noélia Pereira deixa mensagem motivacional: «Não venham com a falta de tempo…»

Noélia afirma: «Se me convidarem para um Big Brother no verão não aceito por dinheiro nenhum»

Noélia esclarece polémica com funcionária e afirma: «Nunca andei à chapada com ninguém»

Esta quarta-feira, 3 de abril, no programa «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Noélia Pereira.

A ex-concorrente do Big Brother é o exemplo de determinação e empenho. Focada no seu trabalho, Noélia Pereira afirma que é feliz com o seu ritmo de trabalho.

A 4ª classifica do Big Brother – Desafio Final mostrou-se muito revoltada ao descobrir que enquanto esteve na casa mais vigiada do país, alguém a acusou de ter agredido uma funcionária grávida.

No «Dois às 10», Noélia emocionou-se ao falar das acusações de que foi alvo e esclareceu tudo, garantindo que são afirmações falsas e que se trata de uma deturpação da realidade.

«Eu de facto tive um problema com uma funcionária há algum tempo. Eu despedi-a porque estava chateada com coisas que foram acontecendo», começou por esclarecer.

«Ela fez queixa de mim, fomos para o Tribunal de trabalho. Eu perdi… paguei tudo o que tinha de pagar, tudo muito bem», acrescentou.

«Nunca mais tive problemas com ninguém, nunca andei à chapada com ninguém», garantiu.

Noélia Pereira emocionou-se a falar do assunto e mostrou-se indignada com alguns comentários: «Eu sou boa pessoa e ler isto transtorna-me…»

A amizade com Bruno Savate

Durante a participação no Big Brother – Desafio Final, Noélia Pereira e Bruno Savate mostraram muita cumplicidade.

No «Dois às 10», Bruno Savate surpreendeu a amiga com uma mensagem que deixou Noélia Pereira emocionada.

«Não temos os mesmos gostos, mas temos os mesmos valores», explicou Noélia Pereira.

O medo de ser mãe

Durante a conversa, Noélia Pereira falou sobre o medo da maternidade devido aos problemas de saúde do irmão. A ex-concorrente garante que está a ganhar confiança para lutar pelo sonho de ser mãe.

Veja ainda: