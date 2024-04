«O pente de Leokádia» e «O perfume de Catarina»: Os filmes que geraram tensão no Big Brother!

«Fora de ecrã»: Catarina Sampaio arrasa a posar de biquíni! Veja as imagens

Na Emissão Especial do Big Brother desta terça-feira, 2 de abril, Cláudio Ramos confrontou os concorrentes com imagens polémicas.

O primeiro filme da noite foi «O pente de Leokádia». Os concorrentes mostraram-se indignados com algumas atitudes de Leokádia, nomeadamente, com o facto de ter deixado um pente com cabelos na zona de refeições.

«Desde o casaco da Débora que eu não via uma discussão com tanta intensidade…», brincou Cláudio Ramos.

«Eu não sabia que um pente ia causar tanta confusão…», confessou Leokádia.

Também o filme «O perfume de Catarina» desencadeou momentos de grande tensão na casa entre Catarina Miranda e Catarina Sampaio. Veja aqui:

Ainda na Emissão Especial, Cláudio Ramos mostrou ao líder da semana, Daniel Pereira, imagens da confusão gerada na cozinha da casa mais vigiada do País.

Depois de ver as imagens que comprovam o desperdício de comida, com alimentos que acabaram por ir para o lixo, o líder atribuiu uma consequência direta aos responsáveis pela desorganização.

A escolha de Daniel Pereira recaiu sobre Fábio Caçador, uma vez que foi líder na semana anterior, Catarina Miranda, por ser a responsável pela cozinha e Catarina Sampaio, que participou nas tarefas naquela divisão.

Estes concorrentes, terão de cumprir então uma consequência próximas 24 horas: só poderão comer alimentos enlatados. Veja as reações: