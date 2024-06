Impressionante! Marido de Noélia Pereira perdeu dez quilos em dois meses! Veja o antes e o depois!

Noélia Pereira, ex-concorrente do Big Brother, recorreu às stories de Instagram para partilhar com os seguidores um marco importante na vida do marido, José Filipe Sobral.

O marido de Noélia Pereira conseguiu perder 10 quilos em dois meses. A verdade é que Noélia Pereira também já impressionou tudo e todos com a sua transformação corporal, em 2023. A ex-concorrente que sofria de compulsão alimentar perdeu mais de 10 quilos em menos de 3 meses.