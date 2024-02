Noélia Pereira ou Carlos Sousa? Conheça o concorrente expulso desta noite do ‘Desafio Final’

Bruno Savate vs. Carlos Sousa: Concorrentes tomam partido e escolhem o vencedor do debate

Mais um domingo, mais uma noite de gala do «Big Brother - Desafio Final», com Cláudio Ramos aos comandos. E como não podia deixar de ser tivemos uma expulsão no final.

Depois de Bárbara Parada ter sido a primeira salva da noite, Carlos Sousa e Noélia Pereira foram ao confronto final e foi mesmo o nortenho que acabou por ser expulso da casa mais vigiada do País, com 24% da votação para salvar, contra 76% da algarvia.

Esta noite tivemos uma gala especialíssima, ou não estivéssemos nós em época de Carnaval, que não foi esquecida na casa do Big Brother. Os concorrentes começaram logo a gala em perigo, mas com muita folia, música e serpentinas à mistura.

Para além disso, também logo no início da noite, os nossos concorrentes tiveram de ignorar o óbvio, neste caso as duas convidadas da sala de controlo de hoje, que entraram na casa para os surpreender - as ex-concorrentes, Ana Barbosa e Bernardina Brito.

O que eles não sabiam é que Ana Barbosa não veio só para ser convidada da sala de controlo, mas também é a nova concorrente que não vai deixar ninguém indiferente. A concorrente, mais conhecida por Capitã Barbosa, entrou hoje na casa e é a nova habitante da Malveira.

Tivemos ainda uma noite de confrontos, com os concorrentes com principais atritos a resolverem todos os mal-entendidos: Noélia Pereira contra António Bravo; Carlos Sousa contra Bruno Savate e Vina Ribeiro contra Patrícia Silva.