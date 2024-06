Estalou o verniz! Daniela Ventura perde a paciência com Gabriel Sousa: «És mesmo ordinário»

No Big Brother, uma nova dinâmica que os concorrentes fizeram na sala levou a muitas revelações bombásticas. Contudo, a conversa desenvolveu-se e Gabriel Sousa acabou envolvido numa forte discussão com David Maurício. Enquanto trocavam acusações sobre o jogo, Inês Morais dispara para Daniela: «Olha que estás com as pernas muito à mostra, não sei se podes...», ao que Gabriel disse: «Ela é assim...». Daniela não gostou nada deste comentário e perdeu a paciência com Gabriel e disse-lhe, exaltada: «És mesmo ordinário (...) Consegues ser um ordinário do pior!». Veja tudo o que aconteceu:

Já antes disto acontecer, Gabriel Sousa esteve no centro das atenções, depois dos concorrentes desvendarem nomeações que já fizeram uns aos outros. André Silva revelou que Gabriel Sousa nomeou David Maurício uma vez, apesar de lhe ter garantido que não o fez nem nunca faria. «Seu falsinho» reagiu David, depois de descobrir tudo: «Esses é que são os perigosos».

Daniela Ventura ainda acusou Gabriel Sousa: «Só tiveste jogo à minha pala! Vai buscar a graxa e passa nos meus pés». Veja o momento:

João Oliveira ainda aproveitou o momento, para mandar um pedido de desculpas a Margarida Castro. Saiba tudo aqui.