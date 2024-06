Revelação! David Maurício descobre mentira de Gabriel Sousa: «Seu falsinho (...) Esses é que são os perigosos»

No Big Brother, uma nova dinâmica que os concorrentes fizeram na sala levou a muitas revelações bombásticas. Os concorrentes desvendaram nomeações que já fizeram e as reações foram muitas. André Silva revelou que Gabriel Sousa nomeou David Maurício uma vez, apesar de lhe ter garantido que não o fez nem nunca faria. «Seu falsinho» reagiu David, depois de descobrir tudo: «Esses é que são os perigosos».

Momentos depois, a conversa desenvolveu-se e Gabriel Sousa acabou envolvido numa forte discussão com Daniela Ventura. Enquanto trocavam acusações sobre o jogo, Inês Morais dispara para Daniela: «Olha que estás com as pernas muito à mostra, não sei se podes...», ao que Gabriel disse: «Ela é assim...». Daniela não gostou nada deste comentário e perdeu a paciência com Gabriel e disse-lhe, exaltada: «Consegues ser um ordinário do pior!»

Daniela Ventura ainda acusou Gabriel Sousa: «Só tiveste jogo à minha pala! Vai buscar a graxa e passa nos meus pés». Veja o momento:

João Oliveira ainda aproveitou o momento, para mandar um pedido de desculpas a Margarida Castro. Saiba tudo aqui.