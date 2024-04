A Experiência: Sílvia e Paulo unidos após a terapia de casal! Os ex-concorrentes vão voltar a casar. Saiba tudo

Cristina Ferreira fica indignada com conselhos amorosos de Cláudio Ramos: «Não acho normal!»

Sílvia e Paulo da Ex-periência, revelam detalhes do casamento: «Já há data?» Saiba tudo aqui!

Sílvia e Paulo, um dos casais mais polémicos da Ex-periência, ainda estão juntos. Os dois ficaram noivos no final da experiência e seguem juntos e apaixonados.

O casal esteve presente esta manhã no programa «Dois Às 10», numa «consulta amorosa» com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

O casal garantiu que com a terapia que tiveram no programa «A Experiência», fortaleceu a relação dos dois: «Fez sem dúvida até a nível da nossa comunicação. Acho que foi os ensinamentos dos doutores, as práticas que eles nos passaram, aplicamos todos os dias».

Um dos problemas do casal quando entraram para o programa «A Experiência» era a falta de confiança que tinham. Cláudio Ramos questionou a Paulo: «Mete muito o pé na poça? Dá azos para que ela tenha ciúmes?». «Se calhar antes do divórcio a Sílvia tinha razões para isso. Agora não», esclareceu o ex-concorrente.

Paulo e Sílvia divorciaram-se em 2020, depois de terem estado casados durante 13 anos, mas não desistiram da relação e vão voltar a casar: «Ainda não dá data, mas em princípio será para o ano», frisou Paulo.