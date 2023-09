Sónia Jesus declara-se em data importante: o primeiro aniversário de Fabian! Veja tudo

Foi nesta segunda-feira, 18 de setembro, que Sónia Jesus celebrou o primeiro aniversário do filho Fabian.

Através do Instagram, Sónia Jesus partilhou com os seguidores a data única: «Um ano de tanto para contar. Parabéns, meu bebé milagre. Meu amado filho, hoje, completa um aninho e tenho tanto para te contar. Um dia, quando entenderes, muitas conversas vamos ter. Foste a minha salvação, a minha luz no meio de tanta escuridão. A minha alegria no meio de tanta tristeza. O meu troféu no meio da batalha», começou por escreveu na legenda do vídeo que mostra algumas imagens do aniversariante.

«Filho, que Deus te guarde e ilumine a tua vida, que seja sempre o teu guia e te proteja de todo o mal. Sou tão agradecida a Deus por te ter. És um traquina que, apenas com um ano, já me pregou muitos sustinhos», acrescentou.

«Parabéns, parabéns, meu amado filho, homem e amor da minha vida. Seremos eternamente nós contra o mundo, estarei sempre de mãos dadas contigo. Prometo. Amo-te tanto, meu filho. A mãe fará sempre de tudo para ver esse teu sorriso maravilhoso. Parabéns, vida», finalizou.

