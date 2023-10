Sónia Jesus desabafa: «Estou triste, estou com o meu coração apertadinho»

Sónia Jesus: «Tenho a certeza que o Vitó não volta a consumir... Ponho as mãos no fogo»

Foi através da rede social Instagram que Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou um desabafo.

«Hoje o dia não está assim muito alegre, está de chuva e eu também confesso que não estou muito contente, estou triste, estou com o meu coração apertadinho», começa por dizer a ex-concorrente.

Sónia Jesus mostra-se de «coração apertado» e revela o motivo «Hoje o meu Fabian ficou a chorar muito».

O filho teve então que deixar a mãe, mas Sónia Jesus assume que este está muito habituado a estar com a mãe e as irmãs e agora também com o pai, Vitó, no entanto afirma: «Faz parte, é o processo de adaptação».

Veja aqui os vídeos partilhados pela ex-concorrente.