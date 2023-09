Sónia Jesus celebra aniversário da filha e deixa mensagem emotiva! Veja tudo

Sónia Jesus partilha nova foto com os filhos. Veja as melhores imagens!

Neste sábado, dia 30 de setembro, que Sónia Jesus celebrou os anos da filha mais velha!

Maiara, completa 12 primaveras e a ex-concorrente do Big Brother não hesitou em recorrer às redes sociais para partilhar um vídeo amoroso e uma declaração de amor para a filha.

Sónia Jesus começou por agradecer à filha: «Olho para trás e todas as memórias contigo são cheias de amor aprendizagens e orgulho. Lembro me tão bem do teu primeiro choro da primeira vez que te peguei no colo. Que bebé tão linda tão frágil».

«E hoje uma menina maravilhosa cheia de força garra determinada cheia de sonhos e objetivos. O meu coração transborda de orgulho por ti. Quero que saibas que a mãe está e estará sempre de mãos dadas contigo caminharemos sempre lado a lado seremos eternamente uma para a outra pois alem de mãe e filha seremos sempre melhores amigas. És a minha parceira de vida eu ensino te mas contigo também aprendo», confessou.

«Sabes que nem tudo na vida depende da mãe pois se assim fosse podes ter a certeza que terias uma vida perfeita, mas uma coisa podes ter a certeza tudo na tua vida que depender da mãe será perfeito», continuou.

«Pois eu prometo que por ti sempre farei o possível e o impossível só pra te fazer feliz. Obrigada por tanto obrigada por tudo. És única minha Maiarinha feliz aniversário meu doce te amo muito», concluiu.