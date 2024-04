Alex desabafa com Carolina Nunes sobre afastamento de Renata Andrade: «É o lado dela de jogadora»

O Alex volta a desabafar com a Carolina sobre o afastamento da Renata. A Carolina admite que já reparou que a Renata “revira mais os olhos”, no entanto, afirma que a nortenha podia afastar-se mas continuar a ser amável. No confessionário, o Alex revela que se fosse outra pessoa já tinha virado as costas à Renata, mas como se trata de alguém de quem gosta fica triste. Ao mesmo tempo, no jardim, o André aconselha o Daniel quanto à aproximação repentina do David, acreditando que é tudo estratégia. Ambos combinam proteger-se sempre que conseguirem até ao fim do jogo.