Há 1h e 17min

No Big Brother - Desafio Final, na Roleta das Verdades, os concorrentes vêem-se obrigados a destacar as maiores qualidades e defeitos dos colegas com quem partilham a casa. Quando acusado de ser pouco espontâneo, António Bravo confessa que se sente criativamente esgotado desde a sua primeira edição.