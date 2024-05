Descobrimos quem são os tubarões da casa! Não perca a gala desta noite

Este sábado, dia 11 de maio, há mais uma gala do Big Brother, conduzida por Cláudio Ramos. Os concorrentes vão ser colocados frente a frente e esperam-se muitos confrontos e explicações. O Instagram oficial do Big Brother, revelou alguns dos planos para esta noite. O posicionamento de André vai ser posto à prova numa escolha desafiante. Também descobrimos quem são os tubarões da casa do Big Brother!

Ainda hoje:

Certo é também que o número de concorrentes vai ficar mais reduzido, dado que hoje conhecemos o primeiro expulso, de um fim de semana de dupla expulsão. Amanhã, domingo, há mais uma gala surpreendente.