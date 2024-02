Hoje às 00:02

No Big Brother - Desafio Final, Francisco Monteiro e Márcia Soares dão início ao Extra especial com um momento de tensão entre os dois, parecidos àqueles a que nos habituaram ao longo da sua edição. Flávio Furtado brinca com os convidados e mostra imagens inéditas de cumplicidade entre os dois, registadas momentos antes do direto.