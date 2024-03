Bárbara Parada abandona dinâmica a chorar após confronto com Érica: «Por alma de quem é que ela me chama cobra?!»

Há 2h e 33min

No Big Brother - Desafio Final, na sala, os concorrentes fazem o balanço da prestação dos empregados da líder e o caos instala-se por causa de uma massagem que a Bárbara pediu a dois empregados: a Érica e o André! A madeirense manifesta o seu desagrado por ter feito a massagem juntamente com o André, no entanto, a concorrente garante que não passava de uma brincadeira. A Érica acaba por sussurrar a palavra “cobra” e a Bárbara, inesperadamente, emociona-se e, ofendida, decide abandonar a sala.