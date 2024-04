Catarina Miranda distancia-se de Catarina Sampaio: «Não é amor-ódio, é ódio-ódio»

No Big Brother, durante a Tarefa Semanal, a Margarida provoca a Catarina Sampaio e a Catarina Miranda para que discutam, com o intuito de terminar com a prova. Lançada a faísca, o que é facto é que as duas Catarinas voltam a mais um despique. No confessionário, a Catarina Miranda afirma que a Catarina Sampaio se quer aproximar de si, no entanto, garante que isso não vai acontecer já que a rival é demasiado maliciosa para o seu gosto.