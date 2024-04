Catarina Miranda para Fábio Caçador: «Não tenho medo de ti (...) não me intimidas»

No Big Brother, depois dos concorrentes assistirem à VT sobre a liderança de André, Fábio diz que gostava de saber se ele e a Sampaio fizeram a vida num inferno ao antigo líder, ou se o ajudaram na sua liderança... (Miranda comenta "olha ele todo apertado"). André responde que não o ajudaram, mas que também não afundaram. Miranda diz a Fábio que escusa de intimidar o colega, pois "não resulta assim". Fábio volta a reforçar a pergunta sobre se lhe fizeram a vida num inferno e André responde que não e Fábio remata "ouviste, Catarina?". David diz a André que tinha mais de metade do grupo a dizerem-lhe para apostar apenas 20% e o concorrente decidiu apostar 40%. Miranda intervém e acusa David de não ter falado a semana inteira, “portanto cala-te!”. Continua dizendo que "está tudo a virar-se contra o rapaz" e refere que para colocarem a placa vermelha estavam lá todos e que agora estão todos a virar-se contra ele. Alex comenta que “todos é muita gente”, revelando que tanto ele, como outras pessoas estão caladas. Miranda pede ao colega para não começar e explica que humilharam André e que está cá para defender o amigo, pois não podem ver ninguém nervoso que "atacam logo". Do outro lado do sofá, David e Leo comentam que até na VT se vê a Miranda a "descascar" o amigo. Alex diz que, para si, há duas situações em que André falhou como líder: não ser o primeiro a assumir as coisas pois, para si, o líder tem de ser sempre o primeiro e tudo o resto que aconteceu e que o único factor positivo foi a limpeza e a forma como as coisas foram organizadas. Enquanto isso, Miranda comenta com Margarida "olha o Fábio, vê a postura dele". Alex refere, ainda, que perderam a prova semanal, não ouviu a opinião do grupo todo acerca da prova e, para si, foi aí que André começou a perder o grupo. Miranda interrompe e diz que perdeu o grupo quando as tarefas ainda não estavam atribuídas e a Sampaio e o Fábio foram para a cozinha. Nesse momento, Fábio ri muito e Catarina atira "ri-te, ri-te, Deus queira que te rias lá fora". Fábio continua a rir e Miranda comenta "olha ele a rir-se, ele que se ria, também me vou rir daqui a bocadinho". Fábio fixa o olhar na Chef de cozinha e esta diz a Fábio que escusa de olhar para si com aquela cara, pois não tem medo do concorrente e este não a intimida. Fábio pergunta-lhe se lhe está a meter medo e pergunta se não pode olhar para a colega. Acaba por dizer que gosta de olhar para a colega, pois acha piada às suas "saídas infelizes sem qualquer sentido, fundamento ou argumento" e acrescenta que, por isso, é que a concorrente manda a bomba e depois não tem mais nada para dizer, pois não tem argumentos... Fábio continua e diz que a colega foi para o seu lado e "a coisa não vai correr bem". Catarina pergunta-lhe se a está a ameaçar e este responde que sim e acrescenta que não irá "correr nada bem". Conta que Miranda se tentou aproximar de si, a nível amoroso, mas não faz o seu género, pois gosta mais de mulheres a sério, que nomeiam pela confiança em si (referindo-se a Sampaio). Miranda, entredentes, acaba por dizer ao Big que a pode contratar sempre, pois virá sempre. A Chef de cozinha deseja boa sorte ao próximo líder, pois será uma semana agitada e complicada, mas cá está, "The Queen Miranda" e Fábio responde à colega que quer palco e anda sempre à procura das câmaras e Fábio irá atrás de si, para aparecer também.