Cristina Ferreira confronta Monteiro sobre Vale e Jéssica: «Vestem os dois calções ou alguém veste calças?»

Ontem às 22:13

No Big Brother, é noite de gala e é hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. Ainda a propósito da polémica de «quem veste as calças» na relação de Francisco Vale e Jéssica Galhofas, Cristina Ferreira pede a opinião do grupo, nomeadamente de Francisco Monteiro e de Márcia Soares.