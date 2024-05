Frase de André Silva leva colegas à gargalhada: «Nunca nos vêem a fazer jogadas de grupo»

No Big Brother, durante uma atividade, o Fábio destaca o André como o concorrente que “está de férias na casa”. Condena o líder por só ter aparecido no jogo depois de ser inserido na “grupeta” e critica-o ainda por ser o que menos participa nas interações do jogo. O André não se deixa ficar, dizendo que o Fábio é “rancoroso e ressabiado”. Atira ainda que é um bom jogador ao contrário do Fábio que “tem andado de arrasto” mas acabou nomeado novamente e pode ser que saia desta vez. Os dois entram em bate-boca e o Fábio remata que sempre que jogou de forma individual o André esteve nomeado.