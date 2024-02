Imagens exclusivas! Débora dúvida de André pela aproximação a Ana: «Têm estado sempre juntos»

Há 2h e 44min

No Última Hora do Big Brother, Débora vai ao encontro de Hélder e diz-lhe que há a possibilidade dele ter de se despedir dela, mas ele não acredita, comentando que ficou muito surpreendido com a salvação de Ana. Helder diz que ela teve uma semana na Casa e o atrito maior foi o de ontem e Helder diz que Débora é que tem razão. Débora diz que é uma situação tão estúpida que não vale a pena.

Durante a conversa, André anda de um lado para o outro perto deles. Débora diz a Helder, em sussurros, que André diz ser seu aliado, mas depois passa o dia com Ana. Diz-lhe para falarem baixo que ele está ali na porta e pode ouvi-los. Hélder acredita que ele é bom rapaz mas já viu que ele tem grande ligação com a Ana. Debora diz que Ana sabe bem o que está ali a fazer. Hélder diz que já entendeu a jogadora que ela é, uma jogadora de primeira. Diz que ela é observadora e está a atacar Débora ao máximo, sendo que faz com ela ou com qualquer um. Débora diz que a situação do perfume foi só "estúpido" (FB). Helder diz que Ana gosta de incendiar as coisas mas também acredita que tenha coração, no entanto, há que jogar sem maldade, sem passar raste ras. Hélder diz que Débora tem um bom coração e não gosta de se meter nas coisas, mas Débora diz que as coisas vêm contra si. Helder aconselha a colega a não o fazer, desvalorizar, porque depois sobra para ela. Débora concorda e acrescenta que é o alvo mais fácil. Hélder afirma que ela é o elo mais frágil porque é meiguinha. É uma meiguinha inteligente, não falta à educação e como sabem que Débora não sobe o tom, dá-lhes prazer discutir com ela.