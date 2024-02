Imagens inéditas: A expressão de Érica que fez Patrícia passar-se, o forte confronto e o pranto no final

Hoje às 00:31

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País, numa noite marcada pela desistência de Patrícia Silva. Vemos as imagens inéditas do que levou Patrícia a perder as estribeiras com Érica Silva, após uma expressão que a incomodou. Vemos também o confronto que obrigou à intervenção dos colegas e o pranto de Patrícia no final.