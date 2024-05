Margarida Castro que ser a primeira salva: «Era importante dar aquela chapa de luva branca»

No Big Brother, na esfera, a Margarida partilha com o Daniel e o André que deixou de confiar no Fábio, porque o concorrente usa conversas privadas para a atacar em grupo. Ao mesmo tempo, no quarto, o David revela que desiste do jogo de a Margarida for salva em primeiro lugar. De volta à esfera, o tema da conversa é o mesmo e a Margarida admite que vai ficar triste se não for salva. O Daniel acredita que a concorrente não será expulsa, no entanto, assume que é difícil estar nomeada contra um casal. No confessionário, a Margarida afirma que seria “uma chapada de luva branca” ser salva.