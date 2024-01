Hoje às 00:21

No Extra do Big Brother – Desafio Final, vemos e comentamos as últimas imagens das polémicas da casa, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Pedro Crispim e Teresa Silva. Pedro Soá reage em exclusivo ao telefone pela primeira vez à expulsão desta noite e deixa um recado ao vencedor da última edição, Francisco Monteiro.