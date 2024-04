Sérgio Duarte mudou de aliados: «Quando quiser voltar à base talvez a base já não esteja»

No Big Brother, pela manhã, a Margarida, o Gabriel e a Catarina Miranda condenam a mudança de postura do Sérgio. O Gabriel recorda que o GNR resumiu o seu jogo a danças e VTs e, no confessionário, o concorrente diz acreditar que o Sérgio está a ficar incomodado com a sua presença. Juntamente com o Gabriel, a Catarina Miranda atira que o Sérgio está a deixar os antigos aliados e a aproximar-se de outros concorrentes, contudo, alerta que quando quiser voltar à “base”, será tarde demais. A Margarida refere vários comentários do Sérgio que a deixaram triste e acaba por revelar ao Big Brother que lhe vai custar se tiver de se afastar de um amigo.