Hoje às 02:54

No Big Brother – Desafio Final, vemos as imagens do pós-gala intenso, marcado pela expulsão de Leandro e pelas entradas dos concorrentes Carlos Sousa e António Bravo e da convidada observadora, Márcia Soares. Na cadeira quente pós-gala, Diana Lopes e Jéssica Galhofas entram num forte bate-boca e os ânimos exaltam-se.