A atriz e cantora Patrícia Candoso admite que se sentiu «prejudicada» na carreira após ter sido mãe: «Sentia esse peso»

Joana Sequeira

13 jun, 10:25

No «Dois às 10», recebemos a atriz e cantora Patrícia Candoso, que já participou em vários projetos da ficção da TVI, nomeadamente na série juvenil «Morangos com Açúcar». Há 12 anos, cantou o genérico de uma das novelas com mais sucesso da TVI, «Doce Tentação». Hoje, recebemos a artista e a sua família, e fala-nos do facto de ter feito uma pausa por causa da maternidade.