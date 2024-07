Ainda se lembra do detalhe único do look de Rita Pereira na Festa de Verão da TVI?

Rita Pereira chega sempre para arrasar e na Festa de Verão da TVI do ano passado não foi diferente.

A atriz chegou com um conjunto único, floral e cheio de cor. Questionada sobre o mesmo, Rita Pereira assumiu que foi desenhado por ela em conjunto com a marca Fusion.

A Festa de Verão da TVI é sempre um palco para looks deslumbrantes. Em 2023, o evento decorreu no SUD Lisboa e reuniu as caras mais conhecidas da estação.

Este ano, o evento vai decorrer no próximo dia 6 de julho. As estrelas de Queluz de Baixo vão-se reunir para o evento mais quente do ano. Prometemos uma "noite de brilho, extravagância e muito encanto!".

Mónica Jardim, João Montez, Rafaela Granado e Zé Lopes vão ser os anfitriões da festa que, este ano, se realizará no hotel Myriad, em Lisboa, à beira do Rio Tejo, junto à torre mais alta de Portugal - a emblemática Torre Vasco da Gama.