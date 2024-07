Sobre a sua religião, Daniela Ventura afirma que as «mulheres têm demasiados direitos» e Goucha reage: «Peço desculpa pelo que vou dizer...»

No «Goucha», recebemos Daniela Ventura, a segunda classificada do «Big Brother 2024». A finalista do reality show explica-nos em que ponto está a relação com David Maurício, após a saída de ambos do programa. A ex-concorrente fala-nos da sua religião e Goucha questiona Daniela sobre a forma como as mulheres da religião muçulmana são vistas.