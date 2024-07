Daniela Ventura admite que houve excesso de intimidade com David Maurício

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

No Goucha, a segunda classificada do Big Brother, Daniela Ventura, fala da relação com David Maurício.

Daniela Ventura foi a segunda classificada do Big Brother. Foi uma das concorrentes mais polémicas e a relação com David Maurício marcou a sua prestação. Foi precisamente sobre ele que Manuel Luís Goucha questionou a convidada sobre uma possível relação. Daniela confirmou que ambos comunicam fora da casa e acrescentou: «Uma coisa deixámos claro». A relação, seja de que tipo for, será vivida a dois e não para os fãs.

Manuel Luís Goucha questionou ainda Daniela se houve excesso de intimidade entre si e David Maurício, tendo em conta a sua religião. A segunda classificada admitiu que sim, mas que a carência e a falta de afetos na casa a levaram a ter abraços e carinhos, que são pecado na religião muçulmana.

A história de vida de Daniela Ventura

Daniela nasceu em Angola e guarda alguns traumas da infância. O pai não queria que ela nascesse e perdeu a mãe quando tinha 8 anos. Esconderam-lhe a perda e, por isso, faltou ao funeral. Emocionada, recordou memórias felizes com a mãe e cantou, em lágrimas, uma canção que a mãe lhe cantava.

O apoio da sua vida acabou por ser a avó, com quem veio para Portugal aos 16 anos. Uma adolescência que acabou por ser rebelde e também traumática. Com 19 anos, decidiu ir para Inglaterra para casar em troca de dinheiro. Aqui, Daniela viveu uma relação tóxica, abusiva

Chegou a um ponto tão difícil que decidiu regressar a Portugal. Recorda como encontrou no islão a salvação.