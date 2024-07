Goucha provoca David Maurício com Márcia Soares e questiona: «Ela sabe disto?»

David Maurício está apaixonado por Daniela Ventura? Veja a resposta do ex-concorrente do «Big Brother 2024»

No Goucha, David Maurício, quinto classificado do Big Brother, comenta rumores que circulam nas redes sociais.

David Maurício foi surpreendido ao perceber que. afinal. à final do «Big Brother 2024» chegavam apenas 4 concorrentes. Foi o próprio que acabou por «morrer na praia» à beira da final. Uma edição que coroou Inês Morais como vencedora. Agora, alguns dias depois de sair do jogo, David veio ao «Goucha» fazer o balanço do jogo e dar a conhecer a sua história de vida.

Mas antes, falou pela primeira vez sobre rumores das redes sociais, onde circula um «arranjinho» dos fãs para juntar David Maurício e Márcia Soares. O ex-concorrente do «Big Brother 2024» admite que se inscreveu no programa devido à prestação de Márcia, no BB 2023, uma vez que era a sua concorrente preferida. Sobre nível amoroso, não falou do assunto, uma vez que não conhece a comentadora. Goucha mostrou ser fã de Márcia e questionou David: «Ela sabe disto?»

A propósito de amor, David falou de Daniela Ventura. Para satisfazer a curiosidade dos fãs, revelou como foi a primeira noite de Daniela fora da casa. Estiveram juntos? Sim e não. David contou que falou com Daniela após a gala, mas cada um seguiu com a sua família.

David esclareceu ainda o futuro a dois, recordando que são de religiões diferentes e que pode não ser fácil: «Temos muita coisa a impedir». Ainda assim, revela que se apaixonou na casa e que o futuro dirá o que acontece.

David recorda uma infância feliz até ao diagnóstico de cancro da mãe. Pela primeira vez, sentiu medo de perder alguém que ama. Guerreira, como a caracteriza, sobreviveu e é um dos apoios na sua vida.

Aos 18 anos, David conheceu a mãe da filha, 13 anos mais velha do que o mesmo. Os pais reagiram mal à diferença de idades e o choque veio ainda mais com a notícia da paternidade, que se concretizou em outubro passado. Contudo, a relação não vingou: marcada por episódios tóxicos, David descobriu que foi traído e sofreu, alegadamente, de violência doméstica.

Segundo David, os episódios foram desvalorizados pelas autoridades, algo que o fez sentir-se humilhado. Por causa disso, nunca contou o que viveu a ninguém e apenas souberam na «Curva da Vida» no Big Brother.