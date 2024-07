André Silva não esquece atitudes de colega do Big Brother: «Começou a fazer troça de mim»

André Silva é confrontado com imagens suas no «Big Brother 2024»: «Senti-me gozado por alguns elementos do grupo»

No Goucha, o quarto classificado do Big Brother mostra-se descontente com um colega de jogo.

André Silva foi o quarto classificado da edição 2024 do «Big Brother». Hoje deu a sua primeira entrevista após esta experiência e conta-nos também a sua história de vida. Acusado por muitas pessoas por ser um concorrente calmo e que não jogou, André responde que também por isso marcou a diferença. Confrontado por Goucha, André atribuiu ainda um cartão vermelho a Fábio, recordando algumas atitudes que não gostou de ver: «Começou a fazer troça de mim com uns tiques e a meter a minha personalidade em causa».

Do jogo, considerou marcante a semana da sua liderança, apesar de não esquecer o facto de se ter sentido mal durante a semana: «Senti-me desrespeitado»

Admite que não nasceu para ser líder e que alguns colegas perceberam isso: «É muito mais fácil atacar uma pessoa mais frágil».

Do jogo guarda amizades, como a de Panelo. André continua surpreendido com a relação do amigo com Margarida.

A história de vida de André

André recorda uma infância difícil, onde passou por vários problemas de saúde, que o obrigaram a ser operado 4 vezes. Tem muitas memórias no hospital e admite que sempre escondeu os sentimentos à família. Por causa dos problemas de saúde, chegou a ter 70% do corpo coberto com eczema atópico, que o levou a sentir-se diferente de outros jovens.

Quando atingiu os 18 anos, André começou a tornar-se rebelde, a beber e a autodestruir-se. Para mudar de vida, aos 19 anos, foi trabalhar com o pai para as obras, local onde passou por um acidente de trabalho que poderia ter acabado com a sua vida.

Durante a pandemia, André ficou descontrolado e perdeu todas as poupanças no jogo. Sentia-se desgraçado e não gostado pela família. Contudo, uma vez mais, deu a volta e começou a arbitrar jogos de futebol.

Da vida amorosa, André não guarda boas memórias. Foi traído pela ex-namorada mais do que uma vez e recorda uma relação tóxica.