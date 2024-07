Icónico! Manuel Luís Goucha volta a protagonizar momento viral: «Viva a Márcia!»

No «Goucha», David Maurício, ex-concorrente do Big Brother 2024, classificado em quinto lugar, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha sobre o seu percurso no progama. A dada altura, Manuel Luís Goucha provoca o ex-concorrente sobre o facto dos fãs apontarem Márcia Soares como namorada ideal para David Maurício e protagoniza momento viral.