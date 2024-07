Exclusivo «Festa é Festa»: João Maria quer ser o Presidente... Mas de quê?

Em «Festa é Festa», Gabanna (Bruno Cabrerizo) e João Maria (Ricardo Trêpa) conversam sobre os países de que mais gostam. João Maria diz que se pudesse, passava a vida a viajar, mas Corcovada (Maria do Céu Guerra) apesar de ser rica, não o patrocina. Gabanna diz que se esse é mesmo o desejo de João Maria, tem de elaborar um plano. João Maria fica interessado. João Maria encontra a avó a tomar o pequeno-almoço e mete conversa com ela, muito simpático. João Maria confessa que ficou assim depois de conversar com Gabanna, pois ele é muito otimista e inspira-o. Corcovada gosta que o neto e Gabanna se deem bem. João Maria insiste que Gabanna o inspira e até ficou com vontade de colaborar com ele na equipa de hóquei. Corcovada é apanhada de surpresa e não está a ver como João Maria pode ajudar a equipa, uma vez que não percebe nada de hóquei. João Maria diz que pode ajudar na parte financeira e Corcovada fica confusa e intrigada. Corcovada tenta perceber onde João Maria quer chegar e ele diz que Gabanna é muito melhor treinador do que Tomé (Pedro Teixeira), assim como ele seria muito melhor presidente do clube do que Albino (Pedro Alves). Corcovada fica surpreendida por João Maria querer ser presidente do clube de hóquei. Corcovada ficou surpreendida com a proposta de João Maria, em se tornar presidente do clube de hóquei. João Maria tenta convencer Corcovada de que é uma ótima ideia e ela até gosta do que ouve. Quina (Maria Rueff) aparece e João Maria pergunta-lhe a opinião. Corcovada lembra que Quina é madrinha de Albino e por isso defenderá o afilhado. João Maria insiste para que a avó pense no assunto.