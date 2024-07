Em «Festa é Festa» João Maria (Ricardo Trêpa) está com muitas dores nas pernas e faz uma massagem. Gabanna (Bruno Cabrerizo) aparece e pergunta-lhe se exagerou no treino. João Maria recorda o que se passou ontem, mas diz que as dores foram do treino de cardio e força, pois é o tipo de treino que mais gosta. João Maria tem vergonha de ter dançado e promete que nunca mais o faz.