Comentadores analisam caso de idoso que tentou matar a mulher com uma marreta

Há 2h e 59min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um camionista que tentou matar a mulher com marreta. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso e entrevista com testemunha do crime, irmã da vítima. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam o caso de um homem que violou a filha, ao longo de 11 anos, e o caso de um homem, de 39 anos, encontrado morto e queimado na carrinha onde viajava.