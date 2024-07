Manuel Luís Goucha fica intrigado com afirmação de Inês Morais e confronta-a: «Porque é que ficou com essa ideia?»

Hoje, dia 3 de julho, Manuel Luís Goucha recebeu no programa «Goucha» Inês Morais, a grande vencedora da edição do Big Brother 2024. No início desta conversa o apresentador confrontou a jovem de Viseu com uma afirmação de Inês Morais que o deixou muito intrigado. De relembrar que Manuel Luís Goucha fez uma visita surpresa à casa mais vigiada do país, no passado dia 28 de junho. Após esta visita, Inês Morais partilhou com Fábio Caçador que ficou com a ideia de que o apresentador não gostou da concorrente.

Como tal, Manuel Luís Goucha quis esclarecer a confissão de Inês e confrontou-a: «Porque é que ficou com essa ideia? Achei curiosa essa sua ideia» . À qual Inês respondeu: «Eu sabia perfeitamente como é que era o meu registo na casa e eu acompanho o seu trabalho. Às vezes as coisas que eu dizia, podia-se não identificar».

Perante esta resposta, o apresentador afirmou: «Mas eu não avalio uma pessoa pelos palavrões ou por uma linguagem mais 'grosseira', porque você na maior parte do seu discurso e na maneira como lidava com os concorrentes não usava palavrões, os palavrões surgiam no 'calor'».

Inês Morais acrescentou ainda: «Ainda por cima na noite anterior tinha estado a falar de si. Eu disse ai se o Manuel Luís Goucha aparecer aqui eu desmaio. Eu nem consegui falar, parecia outra pessoa». No final, o apresentador acabou por revelar: «Gostei de si, gostei! E parabéns por ser a vencedora».

Veja o momento, aqui: