Há 1h e 28min

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) diz triunfal a Salomão (Paulo Pires) que já está em marcha o plano para acabar com Jaime. Salomão avisa-a que pode estar a afastar Martim (Lucas Dutra) dela para sempre com isso, Lalá relativiza. Salomão propõe a Lalá comprar-lhe de volta a parte dela no escritório, mas Lalá recusa, dizendo que vão ficar juntos para sempre. Salomão suspira tenso.