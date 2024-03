Alex Ferreira, o fotógrafo com caracóis invejáveis que não procura o amor no Big Brother… mas não se fecha à possibilidade

Alex Ferreira tem 27 anos, é fotógrafo e vem de Magualde. É um dos candidatos que luta por um lugar entre os concorrentes do novo Big Brother, que estreia dia 24 de março. Vai enfrentar uma série de desafios no programa Big Brother – A Escolha, de Maria Botelho Moniz, para provar o seu valor.

Alex define-se como sendo um jovem enérgico e de bem com vida. Divide casa com três amigos e vive de uma das suas grandes paixões, a Fotografia. Outra das suas paixões é o Teatro e ainda sonha poder estudar e tornar-se Ator.

É preocupado com o look e tem imenso orgulho nos seus caracois, são a sua imagem de marca! No que toca a amores, ainda está a ultrapassar o fim de uma relação de seis anos.

Não entra no Big Brother com intenções de se apaixonar, mas diz que se encontrar alguém e acontecer, será incrível!