Francisco Monteiro "provoca" Bruno Savate: «Precisamos de trocar o Savate para uma próxima...»

Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate fazem parte do leque de comentadores do «Big Brother - A Escolha». Neste programa apresentado por Maria Botelho Moniz, os três vencedores de outras edições estão presentes ao longo da semana com um papel muito importante: Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate vão ajudar a escolher os candidatos a próximos concorrentes do reality show, mas a palavra final é dos telespectadores.

Durante a semana, vão decidir quem passa de cada uma das duplas que foram apresentadas na final do «Desafio Final», no dia 17 de março. Sábado, será você aí quem casa quem decide os dois candidatos que vão entrar na casa mais vigiada do país, entres os cinco que vão competir por um lugar.

Maria Botelho Moniz partilhou nas redes sociais uma fotografia com os ex-concorrentes, na qual escreveu: «O quarto que não sabíamos que precisávamos». Em brincadeira, Francisco Monteiro comentou: «Adoro fazer isto com vocês! Precisamos só de trocar o Savate para uma próxima.» Noutros comentários, Bruna Gomes afirma: «Queridooooos!!!» e Francisco Monteiro acrescenta ainda, para a apresentadora: «És incrível.» Veja aqui a publicação!

