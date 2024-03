Tensão em estúdio! Arthur e Bárbara em confronto e bate boca... Quem foi o escolhido?

As fotos mais sexy das candidatas a concorrentes do novo Big Brother

No Big Brother - A Escolha, apresentado por Maria Botelho Moniz, conhecemos mais uma dupla de candidatos a concorrentes da nova edição do «Big Brother», que vai estrear no próximo domingo: Arthur Almeida e Bárbara Gomes. Só um foi o escolhido. Saiba quem!

Bruno Savate, Bruna Gomes e Francisco Monteiro deram as suas opiniões sobre ambos e percebemos também de quem é que os telespectadores gostam mais, através da votação gratuita do público, que pode se feita através da app oficial do «Big Brother» ao longo do programa. Mas a decisão é dos antigos vencedores. No final, o resultado foi um: Arthur Almeida foi o escolhido para passar à próxima fase de seleção. Na gala de estreia do «Big Brother 2024» vamos descobrir quem entrará na casa entre os 5 candidatos que sobrarem após a ronda de decisões feita na «Escolha».

Amanhã há mais escolhas a fazer! Para já, fique a conhecer melhor o Arthur Almeida através de imagens exclusivas do casting do possível concorrente:

Para auxiliar à decisão, foram feitas várias dinâmicas! Os candidatos jogaram ao jogo da memória e ainda responderam a perguntas intensas do público. Veja aqui a resposta de Arthur Almeida que surpreendeu o comentador Francisco Monteiro. Ninguém esperava:

Ainda: Tensão? Arthur Almeida comenta: «A pessoa tem de ser atraente para mim…» e Bárbara atira: «E eu não sou?»