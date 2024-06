Bárbara Parada partilha desabafo: «Existem pessoas mesmo más e covardes…»

Nos últimos dias, intensificaram-se os rumores de uma suposta relação amorosa entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada.

Perante os rumores, Bárbara Parada partilhou um desabafo nas redes sociais, onde se mostrou desiludida com algumas situações que têm acontecido nos últimos dias.

«Existem pessoas mesmo MÁS e cobardes... as coisas que tenho vindo a ler por simples fake news que lançaram... e se não fossem fake news ninguém tem o direito de me dizer seja o que for quando não fiz/faço nada de mal», escreveu a ex-concorrente do Big Brother.

«E muito menos mandarem mensagens ao Francisco a insultarem-me e a inventarem coisas estupidas... relaxem um bocado e sejam felizes. Mesmo triste o que fazem, inventam mesmo coisas feias», acrescentou ainda.

«Vou continuar tranquila na minha como tenho vindo a estar, estava numa fase bem tranquila e feliz na minha vidinha e é assim que vou continuar. Sou a Bárbara Parada que vocês conhecem», concluiu.

