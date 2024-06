Relação em segredo? Cristina Ferreira pronuncia-se sobre proximidade de Francisco Monteiro e Bárbara Parada… Veja aqui!

Francisco Monteiro surge com acessório e deixa fãs rendidos: «Elegante e com classe». Veja as imagens!

Francisco Monteiro revela mudança na sua vida! Para o ajudar vai contar com a ajuda de um ex-concorrente do Big Brother

Esta semana, intensificaram-se rumores que davam a entender que Francisco Monteiro e Bárbara Parada estavam a viver um romance.

No entendo, esta terça-feira, dia 4 de junho, o vencedor do «Big Brother 2023» e comentador do «Big Brother 2024» negou tudo. Foi através do Instagram que Francisco Monteiro escreveu: «O meu querido Vidal reconheceu em mim (solteiro há sete anos) o potencial que ele procurava para se casar. Rejeitei. Continuo solteiro».

Bárbara Parada também veio desmentir a relação através do seu Instagram: «A minha reação quando ligo a Internet e descubro que namoro há um mês. Mais alguma coisa que eu precise de saber sobre mim?», escreveu num vídeo que publicou, colocando vários emojis de gargalhadas.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira, Cláudio Ramos, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero comentaram o assunto.

«É uns a separarem-se e outros a juntarem-se… Pelo menos é o que diz a imprensa, que o senhor Zaza está com Bárbara Parada», disse Cristina Ferreira.

«Um e outro já vieram dizer que não são namorados», realçou a apresentadora.

«Essa é a verdade: não são namorados. Não vamos estar a especular sobre uma coisa que não é verdade. São amigos, é verdade que têm estado juntos, gostam de estar um do outro, sentem-se bem um com o outro, mas daí a assumirem…», esclareceu Gonçalo Quinaz.

«Claro que as revistas põe logo a Márcia e o Miguel Vicente ao barulho… Foram logo perguntar ao Miguel Vicente o que achava disto e o Miguel respondeu que sempre achou que o Zaza não era muito inteligente», revelou Cristina Ferreira.

«Eu gostava mesmo que resultasse…», confessou Cláudio Ramos.

