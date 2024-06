Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumem novo desafio juntos! Saiba tudo aqui

Bárbara Parada encanta com novas fotografias: «Como podes ser tão maravilhosa?»

Os looks de Bárbara Parada que mais deram que falar! Veja aqui! (Fotos)

Aumenta a temperatura! As fotos mais quentes das férias de Bárbara Parada

Merche Romero foi substituída por Bárbara Parada como madrinha da Marcha de Santa Engrácia.

Inicialmente, Francisco Monteiro ia desfilar ao lado de Merche Romero pela Marcha de Santa Engrácia. No entendo, dificuldades de agenda impediram Merche Romero de estar presente no desfile no Altice Arena.

Bárbara Parada foi então escolhida para marchar ao lado de Francisco Monteiro.

Esta quinta-feira, 6 de junho, Merche Romero esteve presente no «Dois às 10» e aproveitou para esclarecer a polémica sobre o seu afastamento.

«Eu quando soube, e quando fui contactada, até pelas próprias marchas, estivemos a conversar um bocadinho, porque quando eu soube que realmente ia haver o pavilhão [onde decorreu o desfile], fui informada mais ou menos uma semana antes, porque supostamente ou era sexta ou era sábado, e eu já tinha sábado dois trabalhos marcados que tinham um intervalo de uma hora, que era precisamente o timming do desfile», começou por revelar.

«Desde que soube o horário, até tentei várias vezes trocar o horário dos meus trabalhos, não foi possível e pior, o primeiro atrasou, o que é que acontece? A hora que eu tinha no meio, infelizmente, fez com que eu chegasse inclusive ao segundo, cinco minutos atrasada, o que não ia conseguir ir ao Altice Arena, como é óbvio», acrescentou.